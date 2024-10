Admiral Irani: Die Welt ist Zeuge des größten Völkermords in der Geschichte der Menschheit

Admiral Shahram Irani verkündete am Samstag im Kreis der Gäste aus dem Ausland, die sich in Bandar Abbas versammelt hatten, um in Bandar Abbas ein Koordinierungs- und Begründungstreffen der IMEX 2024 (IMEX 2024) abzuhalten: Diese Übung findet im nördlichen Indischen Ozean statt in einer seiner wichtigsten Passagen

Er wies darauf hin, dass der Nordindische Ozean zu einem der komplexesten Sicherheitsumfelder der Welt geworden sei, und betonte, dass diese Tatsache wichtige maritime Kommunikationslinien beeinträchtige und sie anfällig für regionale Instabilitäten und verschiedene Herausforderungen mache.

Admiral Irani betonte: Als größtes Militärtreffen in dieser Region kann der Gipfel eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielen, denn kein Land allein ist in der Lage, in diesem riesigen Meeresgebiet für vollständige Sicherheit zu sorgen.

Er wies auf die unglückliche menschliche Situation in der Nähe des Indischen Ozeans hin und sagte: Heute erlebt die Welt den größten Völkermord in der Geschichte der Menschheit und die unterdrückten Menschen in Palästina, im Libanon und im Jemen stehen unter Druck.

'Die Pflicht von uns allen besteht darin, mit der gleichen Empathie und Kameradschaft, die wir heute erleben, die Sicherheit der maritimen Wirtschaft der Welt zu gewährleisten und zu stärken.', so er.