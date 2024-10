Eine Zwei-Staaten-Lösung wird nicht zu nachhaltigem Frieden in der Region führen

Teheran (IRNA) – „Wir glauben, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht zu nachhaltigem Frieden in der Region führen wird. Frieden in der Region kann nur durch eine Lösung der Palästinenserfrage auf der Grundlage der „Demokratie in den palästinensischen Gebieten“ erreicht werden“, erklärte der iranische Außenminister.

„Die Region befindet sich in einer sehr gefährlichen Situation, und angesichts der aktuellen Situation verspürt Iran mehr denn je die Notwendigkeit einer dringenden Koordinierung und Konsultation zwischen den Ländern der Region und der Zusammenarbeit, um die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza und im Libanon zu stoppen“, fuhr er fort. „Die Länder der Region und die internationale Gemeinschaft müssen mehr Anstrengungen unternehmen, um die Verbrechen des israelischen Besatzungsregimes zu beenden, damit es sich nicht auf weitere Gebiete ausbreitet“, bemerkte er. Die Beziehungen zwischen Ägypten und der Islamischen Republik Iran sind eng und die Beziehungen zwischen Teheran und Kairo waren auch während der diplomatischen Pause von gegenseitigem Respekt geprägt. „Frieden in der Region kann nur durch eine Lösung der Palästinenserfrage auf der Grundlage der „Demokratie in den palästinensischen Gebieten“ erreicht werden. In einer solchen Regierung leben alle Ureinwohner Palästinas, sowohl Muslime als auch Christen, mit den Juden zusammen“, schloss er.