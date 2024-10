Der iranische Außenminister trifft sich mit seinem armenischen Amtskollegen

Araghchi und Ararat Mirzoyan tauschten sich am Freitagnachmittag am Rande des dritten Treffens der 3+3-Kooperationsplattform South Caucasus aus.

Am Rande des Gipfels gibt es andere bilaterale Treffen mit den Teilnehmern der Minister und mit den Top-Beamten des Gastlandes auf der Tagesordnung des iranischen Außenministers.

In Jordanien und in Ägypten hatte er mit hochrangigen Beamten in diesen Ländern über die wichtigsten regionalen Entwicklungen, insbesondere den Krieg in Gaza und Libanon, diskutiert.