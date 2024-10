Araghchi: In der Region herrscht ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich Gaza und Libanon

Teheran (IRNA) – „Angesichts der Situation in der Region und der Invasionen des zionistischen Regimes sowie der gefährlichen Bedingungen in der Region unternahm ich Reisen in die Region. In der letzten Runde bin ich nach Jordanien und Ägypten nun auch nach Türkei gekommen“, sagte der iranische Außenminister.

„In der Region besteht inzwischen ein gemeinsames Verständnis über die Gefahr von Konflikten in Gaza und im Libanon sowie über die Lage der Flüchtlinge und die Möglichkeit einer Ausweitung des Krieges“, erklärte Seyyed Abbas Araghchi. „Wir hatten immer gute Beziehungen zu Türkei und im Rahmen des Treffens mit dem Außenminister und dem Präsidenten dieses Landes wird es regionale Konsultationen geben“, fuhr er fort. „Wir müssen sicherstellen, dass regionale Probleme friedlich gelöst werden und dass regionale Sicherheitsvereinbarungen Frieden und Stabilität in der Region fördern“, stellte er fest.