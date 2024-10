Die internationale Gemeinschaft sollte Israel für Terroranschläge zur Verantwortung ziehen

Teheran (IRNA) - Der iranische Botschafter und Ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen wies am Donnerstag Ortszeit in einem Brief an Antonio Guterres, Generalsekretär, und Pascal Christian, Präsident des Sicherheitsrats, die unbegründeten Anschuldigungen des israelischen Regimes gegen Teheran zurück und erklärte: „Das israelische Regime ist eine ernsthafte und unmittelbare Bedrohung für den Frieden und die internationale Sicherheit.“

„Das israelische Regime stellt eine ernsthafte und unmittelbare Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit dar. Die anhaltenden Terroranschläge und Aggressionen bringen die gesamte Region an den Rand eines Krieges. Der Sicherheitsrat kann angesichts dieser Verbrechen nicht schweigen“, schrieb Amir Saeid Irvani. „Die Unterstützung Irans für Widerstandsgruppen ist völlig legitim und steht im Einklang mit dem Völkerrecht. Die Widerstandsgruppen führen einen legalen Kampf gegen die brutale Besatzung und die anhaltende Aggression des israelischen Regimes“, fuhr er fort. „Iran wird weiterhin Widerstandsgruppen unterstützen, die ihr Land und ihre Leute gegen Besatzung und Aggression verteidigen. Der Sicherheitsrat muss die unkontrollierte Aggression des israelischen Regimes stoppen, das Völkerrecht verteidigen und Frieden und Stabilität in der Region wiederherstellen“, bemerkte er. „Iran bittet den Sicherheitsrat dringend, dringende und entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Regime zu zwingen, seine Aggressionen und Verbrechen in Gaza, Libanon und Syrien einzustellen und das Regime zu zwingen, alle relevanten Resolutionen des Sicherheitsrats einzuhalten“, schloss er.