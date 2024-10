Teheran (IRNA) - Seyyed Abbas Araghchi, der iranische Außenminister, traf an der Spitze einer Delegation in Istanbul ein, um an der dritten Runde der Südkaukasus-Treffen teilzunehmen.

Zuvor reiste Araghchi in den Libanon, nach Syrien, Saudi-Arabien, Katar, Irak, Oman, Jordanien und Ägypten im Rahmen regionaler Konsultationen und diplomatischer Bewegungen der Islamischen Republik Iran zu den jüngsten Entwicklungen in Gaza und im Libanon sowie zu den Bemühungen, die Verbrechen des zionistischen Regime zu stoppen. Istanbul ist das neunte Ziel der Regionalreise des Außenministers.