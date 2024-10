Die Welt vergisst nicht die Unterstützung Amerikas und Deutschlands als Lieferanten zionistischer Waffen

„Am Jahrestag des Luftangriffs des zionistischen Regimes auf das al-Mu'amdani-Krankenhaus in Gaza, bei dem mehr als 500 Patienten, darunter Frauen und Kinder, den Märtyrertod erlitten, erinnern wir uns gegenseitig daran, dass Grausamkeit keine Grenzen kennt, wenn sie mit Immunität einhergeht“, erklärte Esmail Baghaie.

„Das unterdrückte Volk von Gaza flüchtete in der Nacht des 17. Oktober 2023 in dieses Krankenhaus und wurde von den Kämpfern des zionistischen Regimes massakriert“, fuhr er fort.

„Dies war der erste Fall von Kriegsverbrechen, die Israel in den ersten Tagen des Völkermords in Gaza begangen hatte, was von der internationalen Gemeinschaft verurteilt wurde“, betonte er.