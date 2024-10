Die besetzte Stadt Safad sowie die Stützpunkte Ramya, Naftali und Al-Zaourah stehen unter Beschuss der Hisbollah

In einer kurzen Erklärung betonte die Hisbollah, dass ihre Kämpfer zur Unterstützung der palästinensischen Nation und ihres Widerstands im Gazastreifen sowie zur Verteidigung des Libanon die Militärbasis in der Nähe der Ramiya-Basis mit Artilleriefeuer angegriffen hätten.

Die libanesische Hisbollah gab außerdem bekannt, dass ihre Kämpfer die Stadt Safad im nördlichen besetzten Palästina mit einem Raketenangriff angegriffen hätten.

In einer weiteren Operation zielte die Hisbollah am Dienstagabend mit dem Abfeuern einer Rakete auf den Naftali-Stützpunkt in der Nähe der Stadt Safad.

Der islamische Widerstand des Libanon zielte auch mit Raketenbeschuss auf den als „Al-Zaourah“ bekannten Militärstützpunkt.