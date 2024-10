Generalmajor Fadavi: Märtyrertum der Kommandeure wird der Widerstandsfront nicht schaden

Generalmajor „Ali Fadavi“ sagte am Dienstag am Rande der Trauerzeremonie für Generalmajor Nilfroushan: Verbrecher dieser Welt sind Feiglinge, weil ihre Routine auf der Ermordung beruht. Die Zionisten wurden vom ersten Tag an auf der Grundlage des Terrors gegründet, aber mit diesem Terror erreichen sie nicht, was sie wollen.

Er erklärte, dass das Hauptmerkmal eines Muslims, Schiiten, Widerstandskämpfers, Wächters und Basij der „Glaube an Gottes Versprechen“ sei und fügte hinzu: Das Märtyrertum sei der Wunsch der Kämpfer. Für diejenigen, die diesen Weg 40 Jahre lang gegangen sind, ist das Märtyrertum ihr Hauptwunsch, und diejenigen, die bleiben, betrachten das Märtyrertum als den Punkt ihres Sieges.

'Als Seyyed Hassan Nasrallah und seine Kommandeure den Märtyrertod erlitten, dachten die dummen Schurken der Welt, dass die Hisbollah am Ende sei, aber heute sehen sie, dass die Hisbollah stärker ist als in der Vergangenheit, effektivere Operationen durchführt und den Zionisten irreparable Schläge zufügt.', so er.

Ihm zufolge hat sich heute in der gesamten Region eine Widerstandsfront entwickelt, und Irak, Syrien, Palästina und Jemen agieren als Einheitsfront und schreiten schnell voran.

Der stellvertretende Oberbefehlshaber des Korps der Islamischen Revolutionsgarde stellte fest: Durch das Märtyrertum der Kommandeure und Generäle werde der Islamischen Revolutionsfront kein Schaden entstehen.