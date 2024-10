„Todesursache: Unbekannt“ wird der beste Film des Turiner Festivals

Der von Ali Zarangar inszenierte und von Majid Barzegar produzierte Film „Todesursache: Unbekannt“ gewann den Preis für den besten Spielfilm der 11. Turin Untergrund Festivals.

Nach Angaben der Verantwortlichen des Festivals führte der Empfang des Publikums dazu, dass sich die Vorführung des Films „Todesursache: Unbekannt“ verdoppelte.

Die Teilnahme am 3. Pigeon International Film Festival und am Monadnock Festival in New Hampshire, USA, sind weitere internationale Auftritte des Films im letzten Monat.

In der Zusammenfassung von 'Todesursache: Unbekannt' heißt es: Sieben Reisende verlassen Shahdad vor Sonnenaufgang in Richtung Kerman. Mitten auf dem Weg passiert etwas, das sie daran hindert, weiterzugehen ...