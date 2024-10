Araghchi betonte die verstärkten Bemühungen, Krieg und Instabilität in der Region zu verhindern

Seyyed Abbas Araghchi, der in Fortsetzung der diplomatischen Konsultationen mit den Ländern der Region nach Oman gereist ist, traf sich heute (Montag) mit Sultan Bin Muhammad Al Nu'mani, dem Minister für zivile Angelegenheiten des Sultans von Oman.

Während des Treffens erörterten beide Seiten die jüngsten Entwicklungen in Gaza und im Libanon, bezeichneten die Situation in der Region als gefährlich und betonten die Notwendigkeit, die Anstrengungen zu verstärken, um die Auferlegung von Krieg und Instabilität in der Region zu verhindern.

Beide Seiten betrachteten die Fortsetzung des Völkermords und der Aggression des zionistischen Regimes in Gaza und im Libanon als Hauptursache für Unsicherheit und Instabilität in der Region und forderten praktische und sofortige Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft, um das Verbrechen und die Kriegshetze des zionistischen Regime zu stoppen.

Der iranische Außenminister betonte auch die Notwendigkeit, die Anstrengungen zu verstärken, um die Entstehung von Krieg und Instabilität in der Region zu verhindern.