Araghchi: „Maskat“-Verhandlungen wurden aufgrund der besonderen Bedingungen der Region gestoppt

Seyyed Abbas Araghchi, der nach Maskat gereist war, sagte heute (Montag) zu den indirekten Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten über dieses Land: Oman hat immer einen großen Beitrag zur Lösung der Probleme der Region geleistet und immer versucht, eine positive Rolle im Verhältnis zu Iran und den Vereinigten Staaten zu spielen, um eine Botschaft zu vermitteln oder eine Verhandlungsbasis zu schaffen.

Der iranische Außenminister erklärte: Dieses Rollenspiel gab es bereits und dieses Thema wurde in der vorherigen Regierung, dem sogenannten Maskat-Prozess, weiterverfolgt, und indirekte Kontakte zwischen Iran und den Vereinigten Staaten wurden über Oman hergestellt.

'Derzeit ist der Maskat-Prozess aufgrund der besonderen Bedingungen der Region gestoppt, und jetzt sehen wir keine Grundlage für diese Gespräche, bis wir die aktuelle Krise überwunden haben, und dann werden wir entscheiden, ob wir wieder mit der Arbeit beginnen oder nicht.', fuhr er fort.

Auf die Frage, ob während der Oman-Reise eine Botschaft an die Amerikaner gesendet worden sei, antwortete Araghchi: Während dieser Reise hatten wir keinen diesbezüglichen Kontakt und es wurde keine Botschaft an andere Länder übermittelt.

'Aber in allen Konsultationen brachten wir die Positionen der Islamischen Republik Iran in der Region und in anderen Ländern nachdrücklich zum Ausdruck und forderten, dass diese Positionen allen Parteien mitgeteilt werden.', so er.

Er stellte fest: Sowohl USA als auch europäische Länder und regionale Länder sollten die Position Irans kennen. Unsere Position ist ganz klar, wir haben oft wiederholt, dass wir keinen Krieg und keine Konflikte wollen; Obwohl wir darauf bestens vorbereitet sind, sind wir der Meinung, dass die Diplomatie funktionieren und verhindern sollte, dass dies geschieht.