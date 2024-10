Pezeshkian und Macron diskutieren Lösungen für den Waffenstillstand zwischen Hisbollah und Israel

Während des Telefonats sprachen die beiden Präsidenten über die jüngsten Entwicklungen in der Region, insbesondere über die Eskalation der Krise im Südlibanon.

In diesem Gespräch betonte Pezeshkian, dass die Islamische Republik Iran immer eine sichere Region fernab von Krieg und Unruhen wolle und einen Waffenstillstand und die Beendigung von Krieg und Konflikten begrüße.

'Selbst während der feigen Ermordung des Märtyrers Haniyah in Teheran durch das zionistische Regime haben wir eine Zeit lang Zurückhaltung gezeigt, mit dem Versprechen eines Waffenstillstands durch die Führer der westlichen Länder und in der Hoffnung, die Tötung unschuldiger und unterdrückter Menschen zu verhindern, aber die Zionisten haben gezeigt, dass sie sich nicht an einen humanitären Rahmen und das Völkerrecht halten, indem sie die Bombardierungen und das Verbrechen in Gaza intensivierten und sie auf den Libanon ausweiteten.', fügte er hinzu.

Irans Präsident betonte, dass die Islamische Republik jeden Vorschlag zur Schaffung von Frieden und Stabilität in der Region begrüßen und unterstützen werde, und forderte den französischen Präsidenten auf, mit anderen europäischen Ländern zusammenzuarbeiten, um das zionistische Regime zu zwingen, den Völkermord und den Verbrechen in Gaza und Libanon zu stoppen.