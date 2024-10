Die Erfolgsquote der Stammzelltherapie im Iran liegt bei 75 %

Dr. Morteza Zarrabi, Geschäftsführer des Royan Unternehmens für Stammzellentechnologie, sagte am Sonntag: Das Thema Stammzellen war in den letzten Jahren von großem Interesse, und sogar einmal machten einige Laien Behauptungen über die Behandlung verschiedener Krankheiten mit Stammzellen, was nicht stimmte.

Er erklärte: Insgesamt gibt es zwei Arten von Stammzellen im menschlichen Körper, von denen eine hämatopoetische Zellen ist, also Zellen, die rote Blutkörperchen bilden, und die andere, wie Nabelschnurblut, bei der Bildung von Gewebe in anderen Teilen des Körpers helfen kann.

In Bezug auf die Verwendung von Stammzellen bei der Behandlung von Krankheiten wie Leukämie, Thalassämie und Defekten des Immunsystems sagte er: Klinische Studien zur Herstellung wirksamer Gewebe zur Behandlung von Krankheiten wie Zerebralparese, Autismus und Arthritis sind im Gange .

'Den Statistiken des Transplantationszentrums zufolge liegt die Erfolgsquote bei der Behandlung von Patienten mit Stammzellen bei über 75 %.', so er.

Ihm zufolge wird es umso mehr möglich sein, Patienten im Land zu behandeln und den Abzug finanzieller Ressourcen aus dem Land zu verhindern, je mehr Stammzellen im Land gelagert werden.