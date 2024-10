Araghchi: Die Region befindet sich in Alarmbereitschaft/Iran ist sowohl zum Krieg als auch zum Frieden bereit

Seyyed Abbas Araghchi erklärte nach einem Treffen und Gespräch mit dem irakischen Außenminister Fawad Hussein in Bagdad in einer gemeinsamen Pressekonferenz: Unsere Region steht derzeit vor sehr gefährlichen Herausforderungen und befindet sich in Alarmbereitschaft.

'Wir haben uns immer über wichtige bilaterale, regionale und internationale Fragen beraten, und es gab zahlreiche Reisen zwischen den beiden Ländern, und beim letzten Besuch kam Dr. Pezeshkian der Präsident des Iran nach Bagdad und besuchte verschiedene Städte.', fuhr er fort.

Araghchi betonte: Meine Reise diente speziell der Beratung zu besonderen, gefährlichen und sensiblen Themen in unserer Region und der Region des Persischen Golfs, wir hatten sehr gute Beratungen, es fand ein Informations- und Meinungsaustausch zwischen uns statt.

Laut Araghchi muss den Aggressionen des zionistischen Regimes entgegengetreten werden, und seine Kriege, Konflikte und Angriffe auf die Menschen in Gaza und im Libanon müssen aufhören.

'Die Islamische Republik Iran will keine Eskalation von Spannungen, Konflikten und Kriegen, obwohl sie auf jede Situation vorbereitet ist. Wir teilen diese Position mit unseren Freunden in der Region, insbesondere im Irak, und wir glauben, dass die Verbrechen und Aggressionen des zionistischen Regimes so schnell wie möglich gestoppt und ein Waffenstillstand geschlossen werden muss.', so er.