Der Iran hat Russland keine ballistischen Raketen geliefert

Teheran (IRNA) – In Bezug auf sein Treffen mit Joseph Burrell und Enrique Mora in New York sagte der iranische Außenminister: „Wir haben Russland nicht mit ballistischen Raketen versorgt, und wenn Europa einen Vorwand braucht, um angesichts der israelischen Erpressung zu scheitern, sollte es besser eine andere Geschichte finden.“

„Die militärische Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland ist nicht neu und hat eine Geschichte, die bis vor die Ukraine-Krise zurückreicht. Zweitens versorgten einige Europäer das israelische Regime mit fortschrittlichen Waffen und beteiligten sich enthusiastisch an Militäroperationen gegen den Iran“, schrieb Seyyed Abbas Araghchi. „Die US-Politik des maximalen Drucks ist immer noch in Kraft und Unternehmen in Europa halten sich vollständig an die Richtlinien des US-Finanzministeriums“, bemerkte er.