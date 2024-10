Pezeshkian: Die Beziehungen zwischen Iran und Russland sind aufrichtig und strategisch

Teheran (IRNA) - Der iranische Präsident traf sich mit dem russischen Präsidenten am Rande der Teilnahme an der internationalen Konferenz „Verbindung von Zeiten und Zivilisationen – Die Grundlage von Frieden und Entwicklung“, die anlässlich des 300. Jahrestages von „Makhtumaghli Faraghi“ in Turkmenistan stattfand.

Dr. Masoud Pezeshkian betonte heute Nachmittag die Entwicklung der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und sagte: „Unsere Beziehung zu Russland ist aufrichtig und strategisch.“ „Aus wirtschaftlicher und kultureller Sicht werden unsere Beziehungen von Tag zu Tag stärker. Der wachsende Prozess der Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland sollte entsprechend dem Willen der hohen Führer der beiden Länder und der Notwendigkeit, diese Beziehungen zu stärken, beschleunigt werden“, bemerkte er. „Iran und Russland verfügen über gute gegenseitige und ergänzende Kapazitäten und können sich gegenseitig helfen. Unsere Positionen in der Welt sind viel näher beieinander als andere“, fuhr er fort. Der Präsident brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, die Unterzeichnung des strategischen Partnerschaftsdokuments zwischen Iran und Russland zu beschleunigen, und betonte die Entwicklung der Zusammenarbeiten. „Das zionistische Regime respektiert keinen internationalen rechtlichen und humanitären Rahmen und die Lage in der Region ist kritisch. Europäische und amerikanische Länder wollen nicht, dass die Beziehungen zwischen den Ländern der Region ruhig weitergehen“, erklärte Pezeshkian. Bei diesem Treffen äußerte auch der russische Präsident seine Zufriedenheit mit diesem Gespräch und sagte: „Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern hat für uns hohe Priorität und die Entwicklung der Beziehungen und die Steigerung des Handelsvolumens zwischen beiden Seiten werden sehr gut vorangetrieben.“