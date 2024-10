Der Angriff des zionistischen Regimes auf das iranische Feldlazarett in Syrien ist eine klare Verletzung der humanitären Rechte

Teheran (IRNA) - In einem Brief an die Leiter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz forderte der Leiter der Rothalbmondgesellschaft unseres Landes die Verurteilung des Angriffs des zionistischen Regimes auf das Rothalbmondkrankenhaus an der Grenze zwischen Syrien und dem Libanon.

„Die Rothalbmondgesellschaft der Islamischen Republik Iran hat in Syrien ein Feldlazarett eingerichtet, um das menschliche Leid der Vertriebenen und Zivilisten zu lindern, die von den Angriffen des zionistischen Regimes gegen den Libanon betroffen sind. Dieses Krankenhaus wurde zusammen mit dem Arzneimittellager am 9. Oktober 2024 aufgrund des Angriffs des Regimes vollständig niedergebrannt“, fuhr Pirhossein Koulivand fort. „Die Iranische Rothalbmondgesellschaft fordert die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften auf, diesen Angriff zu verurteilen und sofortige und notwendige Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Meldung an die Vereinten Nationen“, stellte er fest.