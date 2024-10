Araghchi: „Wir sind bereit, stärkere Maßnahmen gegen die Aggression des zionistischen Regimes zu ergreifen“

In einem Brief an seine Amtskollegen in Ländern auf der ganzen Welt wies Seyyed Abbas Araghchi darauf hin, dass die kriminellen Handlungen dieses Regimes eine ernsthafte Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit darstellen und ein klares Beispiel für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord darstellen.

Der Außenminister unseres Landes erklärte in seinem Brief: „Die grenzenlose Immunität des israelischen Regimes hat zur Ausweitung seiner Aggression und zu weitreichenden Angriffen gegen den Libanon geführt, insbesondere durch umfangreiche Luftangriffe auf Wohngebiete mit amerikanischen Mörserbomben.“

In seinem Brief betonte er die Notwendigkeit kollektiver diplomatischer Bemühungen, um die Aggressionen und Verbrechen des zionistischen Regimes zu stoppen.

Er forderte die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft auf, sofortige und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um die Angriffe, Bombenanschläge und Tötungen unschuldiger Menschen in Gaza und im Libanon zu stoppen, sich umgehend mit der schrecklichen humanitären Lage zu befassen, einen Waffenstillstand zu erreichen und die Nothilfe zu erleichtern .

„Die Angriffe des israelischen Regimes haben nicht nur Menschen, Orte und zivile Infrastruktur angegriffen, sondern auch alle humanitären Grundsätze“, fuhr er fort.

Der hochrangige Diplomat unseres Landes schickte auch einen Brief an den Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und forderte die sofortige Abhaltung eines außerordentlichen Treffens der Leiter der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, um den unschuldigen Menschen in Gaza und im Libanon zu helfen.