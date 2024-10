Generalmajor Qaani wird in den kommenden Tagen das Fath-Abzeichen erhalten

Generalmajor Ebrahim Jabari, Berater des Oberbefehlshabers der IRGC sagte heute (Mittwoch) den Reportern: „Generalmajor Qaani“, der Kommandeur der Quds-Truppe, ist bei bester Gesundheit und wird, so Gott will, in den kommenden Tagen das Fath-Abzeichen vom Führer der Revolution erhalten.

Als Antwort auf eine Frage zur Rede von „Scheich Naeem Qassem“ am Dienstag, dem stellvertretenden Generalsekretär der Hisbollah, fügte er hinzu: Die gestrige Rede von Naeem Qassem im Libanon verspricht Sieg und Erfolg und eine zunehmende Vorbereitung.

Zu den zionistischen Angriffen auf Syrien in der vergangenen Nacht sagte Generalmajor Jabbari: Unter den Opfern dieser Angriffe waren keine Iraner.

Ayatollah Ali Khamenei, der Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), verlieh die Siegesmedaille "Fath" an General Amir Ali Hajizadeh, den Kommandeur der Luft- und Raumfahrttruppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC).

Die Auszeichnung wurde aufgrund der brillanten Operation "Wahres Versprechen 2" verliehen.

Die Fath-Medaille wurde als Symbol für die siegreichen Operationen der Krieger des Islam und die Sieger dieser Operationen gewählt.