Der iranische Außenminister in Riad eingetroffen

Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister Irans, der heute Nachmittag (Mittwoch) in Saudi Arbien aufgebrochen ist, um sich mit den saudischen Behörden zu treffen und zu beraten, ist vor wenigen Minuten in Riad angekommen und wurde von den saudischen Behörden begrüßt.

Esmail Beqaei, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, schrieb zuvor in einer Nachricht, die er auf seinem persönlichen Konto auf Messenger X teilte: Araghchi wird heute im Rahmen der Konsultationen Irans mit den Ländern der Region in das Königreich Saudi-Arabien reisen, um den Völkermord und die israelischen Angriffe zu stoppen und das Leid unserer Brüder und Schwestern in Gaza und im Libanon zu lindern.