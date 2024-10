Teheran (IRNA) - Die libanesische Hisbollah gab am Montagabend in einer Erklärung bekannt, dass sie eine militärische Geheimdienstbasis des zionistischen Regimes in der Nähe von Tel Aviv zerstört habe.

Die libanesische Hisbollah fügte hinzu, sie habe die militärische Geheimdienstbasis des zionistischen Regimes in einem Vorort von Tel Aviv angegriffen. Diese Gruppe fügte hinzu, dass diese Angriffe durchgeführt wurden, um die standhafte palästinensische Nation im Gazastreifen zu unterstützen und den Widerstand zu unterstützen.