Araghchi: Iran gibt auf jedes neue Abenteuer des zionistischen Regimes starke Antwort

Irans Außenminister Seyyed Abbas Araghchi und der ägyptische Außenminister Badr Abdel Ati haben am Montag, 7. Oktober, in einem Telefonat über die jüngsten Entwicklungen in der Region gesprochen.

Beide Seiten betonten die Notwendigkeit, die diplomatischen Bemühungen zu verstärken, um die Invasion des zionistischen Regimes im Libanon und im Gazastreifen zu stoppen und humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge zu leisten.

Unter Bezugnahme auf seinen jüngsten Besuch in Beirut bezeichnete Irans Außenminister die Lage des Widerstands im Libanon als günstig und betonte die volle Bereitschaft der Widerstandskräfte, sich einem möglichen Bodenangriff der zionistischen Armee zu stellen.

Araghchi betonte außerdem: Die Islamische Republik Iran strebt nicht danach, die Spannungen und den Krieg in der Region zu verstärken aber hat keine Angst vor dem Krieg und wird auf jede neue Aktion und jedes neue Abenteuer des zionistischen Regimes eine entschlossene und angemessene Antwort geben.