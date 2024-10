Brief von 3.000 sunnitischen Gelehrten an den Revolutionsführer zur Unterstützung der Wahres Versprechen2-Operation

Teheran (IRNA) - In einem Brief an Ayatollah Khamenei, den Führer der Islamischen Revolution, drückten 3.000 sunnitische Gelehrte ihre Dankbarkeit und Unterstützung für die Operation "Wahres Versprechen 2" aus.

In diesem an den Revolutionsführer gerichteten Brief heißt es: Bei diesem Raketenangriff wurden die besetzten Gebiete mit dem Feuer des Zorns angegriffen, das durch den Zorn der islamischen Umma und der göttlichen Soldaten verursacht wurde, und die trauernden Herzen der Familien der Märtyrer, des hilflosen Volkes von Palästina und aller freien Menschen der Welt wurden beruhigt. Wir, als eine Gruppe von sunnitischen Imamen des Freitags und der Gemeinde und Predigern, schätzen Ihre aufschlussreichen Aussagen und Predigten während des letzten Freitagsgebets in Teheran. Wir möchten Ihnen und den Kommandeuren und Mudschaheddin unsere Dankbarkeit und unseren herzlichen Dank für die Operation 'Wahres Versprechen 2' der Revolutionsgarden und der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran gegen das Kindermordregime zum Ausdruck bringen.