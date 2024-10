Pezeshkian: Iran sucht Dialog, um Probleme zu lösen und die Beziehungen zu den Ländern zu stärken

Am Sonntagnachmittag, dem . Oktober, verwies Masoud Pezeshkian auf einen Anruf des niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoff auf die 400-jährige Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und erklärte: Meine Regierung ist bestrebt, das Niveau der Beziehungen zu verbessern und die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern und der Welt zu stärken.

Unter Bezugnahme auf die Positionen der westlichen Länder, einschließlich der Niederlande, zu den Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza und im Libanon fügte der Präsident hinzu: Ich wurde vom Volk zum Präsidenten der Islamischen Republik Iran mit dem Slogan des Konsenses zu Hause und der Freundschaft mit der Welt gewählt, aber gleich am ersten Tag meiner offiziellen Amtseinführung ermordete das zionistische Regime unseren Gast in Teheran mit dem Ziel, seine Misserfolge in Gaza zu kompensieren und Spannungen und Konflikte in der Region zu verbreiten.

Laut Pezeshkian hat die Islamische Republik Iran in der Hoffnung auf das Ergebnis der Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza auf eine sofortige Reaktion auf das terroristische Verbrechen des zionistischen Regimes und die Verletzung seiner nationalen Souveränität verzichtet.

'Der Raketenangriff der Islamischen Republik Iran auf das zionistische Regime wurde genau deshalb durchgeführt, um die Brutalität dieses Regimes, seine Verbrechen und Angriffe in der Region einzudämmen, und einen Waffenstillstand, Frieden und Ruhe zu schaffen, und zwar in Übereinstimmung mit dem ausdrücklichen Text der UN-Charta, in Übereinstimmung mit dem internationalen Rechtsrahmen und nur gegen militärische Ziele.', fuhr er fort.

In einem anderen Teil seines Gesprächs bezog sich der Präsident auf die Politik der 14. Regierung für eine ausgewogene Entwicklung der Beziehungen zu allen Ländern der Welt und sagte: Die iranische Nation weiß besser als jeder andere, dass es unter den Bedingungen des Krieges, der Sanktionen und der Spannungen nicht möglich ist, den Weg der Entwicklung zu gehen, also suchen wir in keiner Weise nach Krieg, Konflikt und Spannungen.

'Die Islamische Republik Iran ist bestrebt, ihre Beziehungen und Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn und anderen Ländern der Welt, einschließlich europäischer Länder, durch Dialog zu stärken und gleichzeitig einige Probleme wie die Atomfrage zu lösen.', so er.