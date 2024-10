Iranische Taekwondo-Jungen und -Mädchen werden Weltmeister

Die 14. Junioren-Taekwondo-Weltmeisterschaft, die am Dienstag mit der Teilnahme von 936 Taekwondo-Spielern aus 96 Ländern in Südkorea begann, endete heute mit der Meisterschaft der iranischen Jungen und Mädchen.

In der Mädchengruppe gewann das iranische Team die Meisterschaft mit vier Goldmedaillen und einer Silbermedaille. Für die Mädchenmannschaft haben Parnian Nouri, Ainaz Nasiri, Hana Zarin Kamar und Ghazal Houshmand vier Goldmedaillen gewonnen.

Bei den Jungen zog die iranische Mannschaft am Finaltag an Südkorea, dem Gastgeber des Wettbewerbs, vorbei und gewann in dieser Sektion drei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Amir Mohammad Ashrafi, Sina Mohtarami und Mehdi Razmian gewannen drei Goldmedaillen, Ali Akbar Ebrahimi gewann Silbermedaillen und Amin Mohammad Ahmavand gewann zusammen mit Amir Mohammad Nasir Ahmadi zwei Bronzemedaillen.