Die internationale Gemeinschaft muss dem "Hitler der neuen Zeit", d.h. "Netanjahu", ernsthaft und effektiv entgegentreten

Der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baqaei, verurteilte am Sonntag die Fortsetzung der unmenschlichen Verbrechen des zionistischen Regimes und die Tötung von Zivilisten im Libanon und in Palästina aufs Schärfste.

Er wies darauf hin, dass die Angriffe des zionistischen Regimes in den letzten Tagen mit von den Vereinigten Staaten gespendeten Waffen auf heilige Stätten, Schulen, Moscheen und medizinische Einrichtungen in Palästina und im Libanon die Öffentlichkeit an die Verbrechen des IS erinnern.

Ihm zufolge sind das Töten von Zivilisten und die Zerstörung ziviler Einrichtungen und Infrastrukturen ein untrennbarer Bestandteil der Ideen des Zionismus und des Takfir.

'Die Fortsetzung der Politik des Terrors und des Massenmordes gegen das palästinensische Volk ist ein klares Beispiel für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und es ist angebracht, dass die internationale Gemeinschaft dem Hitler der neuen Ära, d.h. Netanjahu, und den kriminellen Führern des zionistischen Regimes ernsthaft und effektiv entgegentritt.', so er.