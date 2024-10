Die Nachrichtenagentur Sama schrieb, dass nach dieser Operation der Hisbollah in den Gebieten Qaisaria, Al-Khadira und Haifa im Norden und in der Mitte der besetzten Gebiete Alarmglocken schrillten und Hunderttausende Zionisten in Notunterkünfte flohen.

Die israelische Armee behauptete, zwei ballistische Boden-Boden-Raketen abgefangen zu haben, die vom Libanon auf die Gebiete al-Khadira und al-Karmel abgefeuert wurden.