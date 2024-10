Jaberi Ansari: Der 7. Oktober machte Palästina zum zentralen Thema der Region und der Welt

„Die Phase nach dem 7. Oktober machte die Palästinenserfrage nach zwei Jahrzehnten des Abseits zu einem zentralen Thema, und dies gilt als die wichtigste Errungenschaft des Al-Aqsa-Sturms“, fügte Hossein Jaberi Ansari am Samstag hinzu.

„Der Al-Aqsa-Sturm schuf praktisch eine Atmosphäre, in der die Möglichkeit der Förderung der Normalisierung zumindest auf öffentlicher Ebene aufgehört hat. Das Volumen der weit verbreiteten Tötung des zionistischen Regimes schuf so viel psychologischer Raum in der öffentlichen Meinung der Region, dass es der Grundlage für die Normalisierung ausgesetzt war“, bemerkte er.

„Die Operation hat in Palästina Hoffnung geschaffen, dass der Widerstand ein Ergebnis hat. Ein weiterer Punkt war zu zeigen, dass die Palästinenser nicht allein waren. Sofort kündigte die Hisbollah an, dass sie Operationen gegen Israel starten und weiter kämpfen würde, bis Israel dies nicht tut, und der Kampf hält bis heute fort“, erklärte er.

Der Direktor der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik sagte auch, dass die Operation „Ehrliches Versprechen 2“ darauf abzielte, die israelische Kriegsmaschine einzudämmen.