Der iranische Botschafter spricht von „Israels Terroranschlag mit Pagern“ in Libanon

Mojtaba Amani sagte in einem Fernsehinterview: Seit diesem Vorfall sind fast 16 Tage vergangen, und im Gegensatz zu einigen der Fälle, die berichtet wurden, ist mein Sehvermögen nicht beeinträchtigt und ich werde werde wegen meiner Hand behandelt.

'Pager wurden verwendet, um Informationen zu liefern, um in Zeiten der Gefahr zu warnen, wohin die Drohne gekommen war oder wo sie bombardiert worden war, welches Gebiet sicher war und so weiter, und diese Art von Informationen sollte die Menschen vor den Angriffen des zionistischen Regimes schützen.', fuhr er fort.

Der iranische Botschafter im Libanon fügte hinzu: Natürlich benutzten auch einige normale Leute diese Pager, und wie Sie in den Videos gesehen haben, benutzte sogar ein Kassierer in einem Geschäft diese Pager.

'Das zionistische Regime hat die Pager in Zusammenarbeit mit einigen europäischen Ländern in eine explosive Spionageoperation mit Sprengstoff bestückt.', so er.



Amani stellte fest: Dieses Gerät befand sich auch in meinem Büro, obwohl ich ihm im Allgemeinen keine große Beachtung schenkte, da andere Mitarbeiter der Botschaft für diese Aufgabe verantwortlich waren, aber an diesem Tag drückte ich versehentlich den entsprechenden Knopf und dieser Pager explodierte in meiner Hand.