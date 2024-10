Araghchi trifft sich mit Bashar Assad

Seyyed Abbas Araghchi traf sich heute Nachmittag (Samstag, 54. Oktober) mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und besprach verschiedene Themen.

Heute Morgen gab der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baqaei, auf seiner persönlichen Seite auf Messenger X bekannt, dass Araghchi in Syrien angekommen sei und schrieb: Außenminister Araghchi und seine Delegation kamen zu einem offiziellen Besuch in Syrien in Damaskus an.

Laut ihm wird Araqchi sich mit hochrangigen Beamten Syriens treffen und sich mit ihnen über die bilateralen Beziehungen und Entwicklungen in der Region beraten.