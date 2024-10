Araghchi: Es gibt Initiativen zum Waffenstillstand im Libanon und im Gazastreifen

Bei seiner Ankunft in Syrien sagte Seyyed Abbas Araghchi gegenüber Reportern: „Der Zweck meiner Reise nach Damaskus besteht darin, die Konsultationen über die Entwicklungen in der Region fortzusetzen. In Beirut hatten wir sehr wichtige Konsultationen mit libanesischen Regierungsbeamten.“

„Über die Entwicklungen in der Region standen wir stets in engem Austausch mit der syrischen Regierung. Die wichtigste Diskussion des Tages ist der Waffenstillstand im Libanon, insbesondere in Gaza“, fuhr er fort.

„Das zionistische Regime kennt keine andere Sprache als die Sprache der Gewalt, des Krieges und der Kriminalität und setzt seine Verbrechen jeden Tag in Beirut, im Südlibanon und im Gazastreifen fort. Dies erfordert eine gemeinsame Anstrengung der internationalen Gemeinschaft, um die Verbrechen zu stoppen“, stellte er fest.