Der Al-Aqsa-Sturm-Operation ist der Albtraum der Besatzer

Teheran (IRNA) - Einer der arabischen Analysten kündigte mit Bezug auf die Al-Aqsa-Sturm-Operation am Vorabend ihres einjährigen Jubiläums eine strategische Änderung an, die in der Gleichung der Schlacht mit dieser Operation stattgefunden habe.

„Marwan al-Aqra“, ein politischer Analyst, sagte: „Die Al-Aqsa-Sturm-Operation erweckte den Eindruck, dass die Option des Widerstands eine grundlegende Veränderung im Kampf gegen die Besatzer bewirken kann.“ „Was der Widerstand am 7. Oktober tat, war ein klares Beispiel dafür, dass sich die Kampfgleichung völlig veränderte. Es ist bedauerlich, dass am Vorabend des ersten Jahrestages der Al-Aqsa-Sturm-Operation das Töten weitergeht und die Zahl der Märtyrer auf über 41.000 angestiegen ist“, fuhr er fort. „Der Al-Aqsa-Sturm hat das Regime auf den Weg des Niedergangs gebracht. Dies ist ein Ergebnis, das unter den Israelis selbst zu einem Prinzip geworden ist“, schloss er.