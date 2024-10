Der Iran forderte von der internationalen Gemeinschaft Maßnahmen, um das zionistische Regime zur Rechenschaft zu ziehen

Teheran (IRNA) - Der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran in Genf forderte in einem Briefwechsel mit den beiden wichtigsten Institutionen, die für den Schutz der Menschenrechte und humanitären Rechte zuständig sind, sofortige Maßnahmen, um das zionistische Regime für Verbrechen im Libanon und in Palästina zur Rechenschaft zu ziehen.

Während Ali Bahraini die jüngsten Angriffe des zionistischen Regimes auf den Libanon verurteilte, forderte er eine sofortige Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die Aggressionen und internationalen Verbrechen des israelischen Regimes und forderte, dieses Regime für diese Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. In diesen beiden Briefen verurteilte der iranische Botschafter die Angriffe des zionistischen Regimes in Beirut aufs Schärfste und betrachtete sie als klares Symbol für die Verletzung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts. Er wies darauf hin, dass das israelische Regime für diese Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müsse, und betonte die rechtlichen und politischen Konsequenzen dieser Aktion für die internationale Gemeinschaft. Irans hochrangiger Diplomat in Genf forderte die internationalen Behörden auf, Israel zu zwingen, seine Aggression sofort einzustellen und sich aus dem Libanon zurückzuziehen, das Märtyrertum von Seyyed Hassan Nasrallah zu verurteilen und Israel zur Rechenschaft zu ziehen.