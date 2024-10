Araghchi: Der Waffenstillstand im Libanon und im Gazastreifen muss gleichzeitig erfolgen

In seiner Pressekonferenz mit den Medien in Beirut über die Reaktion Irans auf das zionistische Regime sagte Seyyed Abbas Araghchi: „Iran steht auf der Seite des Libanon und wird auch weiterhin auf der Seite des Libanon und des Widerstands bleiben, und wir sind sicher, dass die Verbrechen des zionistischen Regimes wie in der Vergangenheit besiegt werden und die libanesische Nation gewinnen wird.“

Araghchi erklärte zum jüngsten Angriff Irans auf das zionistische Regime: „Wir haben den Angriff nicht beginnen, aber wir haben auf die Invasion Israels auf iranischem Territorium und in der iranischen Botschaft in Damaskus sowie auf den Angriff auf iranische Ziele reagiert.“

„Im Gegensatz zu Israel, das die Häuser von Menschen, Frauen und Kindern angreift, haben wir nur die Militär- und Sicherheitszentren des zionistischen Regimes angegriffen“, fuhr er fort.

„Wir haben nicht vor, weiterzumachen, es sei denn, das zionistische Regime möchte seine Angriffe fortsetzen. Wenn Israel andere Maßnahmen gegen den Iran ergreift, werden unsere Maßnahmen härter ausfallen“, stellte er fest.