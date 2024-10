Bei dem Drohnenangriff des irakischen Islamischen Widerstands 25 zionistische Soldaten getötet und verletzt

Der Sprecher der Armee des zionistischen Regimes fügte hinzu: „Durch die Explosion der erwähnten Drohne wurden 23 weitere Soldaten verletzt.“

Das irakische Netzwerk des islamischen Widerstands gab in einer Erklärung bekannt, dass es in drei separaten Operationen drei Ziele im besetzten Palästina angegriffen habe.

Am Donnerstag kündigte der Islamische Widerstand des Irak zum ersten Mal den Angriff einer fortschrittlichen Drohne auf einen Punkt im Süden der besetzten Gebiete an.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte der irakische Widerstand auch sensible und wichtige Ziele in Eilat im Süden des besetzten Palästina angegriffen.

Diese Gruppe hatte zuvor die besetzten Gebiete gewarnt, dass sie ihre Operationen gegen die Positionen dieses Regimes verstärken werde, wenn die Angriffe auf den Gazastreifen andauern.