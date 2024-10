Araghchi: Iran ist entschlossen, den Widerstand des Libanon gegen Israel zu unterstützen

Seyyed Abbas Araghchi, der an der Spitze einer offiziellen Delegation in den Libanon gereist ist, traf sich kurz nach seiner Ankunft in Beirut mit dem libanesischen Premierminister Najib Mikati und und besprach verschiedene Themen.

Anlässlich des Märtyrertods von Seyed Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der Hisbollah, und anderen unschuldigen Bürgern bei den terroristischen und aggressiven Angriffen des zionistischen Regimes sprach er der Regierung und dem Volk des Libanon sein Beileid aus und betonte, dass die Islamische Republik Iran entschlossen sei, die Regierung und die Nation sowie den Widerstand des Libanon gegen die Aggression und Brandstiftung des Aggressorregimes Israel zu unterstützen.

Araghchi wies auf das Ausmaß und die Schwere der barbarischen Verbrechen des zionistischen Regimes hin, die eindeutige Beispiele schwerer internationaler Verbrechen seien, und hielt es für notwendig, dass die islamischen Länder alle Anstrengungen unternehmen, um das Ausmaß der illegalen und kriminellen Handlungen des israelischen Regimes zu erklären und die internationale Organisationen und Institutionen für kollektive Maßnahmen zur Beendigung dieser Verbrechen zu mobilisieren.

Bei diesem Treffen beschrieb der libanesische Premierminister die aktuelle Lage im Libanon und nannte die israelische Aggression ein echtes Beispiel für ein Kriegsverbrechen. Er bedauerte auch die Untätigkeit des UN-Sicherheitsrats gegenüber den gefährlichen Abenteuern des zionistischen Feindes.