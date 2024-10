Ayatollah Khamenei: Wir werden die Erfüllung unserer Pflichten weder verzögern noch überstürzen

Am Vorabend des ersten Jahrestages der Erstürmung von Al-Aqsa durch die Kämpfer des islamischen Widerstands Palästinas und des Märtyrertums des Generalsekretärs der Hisbollah im Libanon findet dieses Freitagsgebet in Teheran unter der Leitung von Ayatollah Seyyed Ali statt Khamenei, der oberste Führer der Revolution, in der Mosalla von Imam Khomeini.

Die Gedenkfeier für den Widerstandsführer Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah begann vom Führer der Islamischen Revolution in der Imam-Khomeini-Mosalla.

Bei dieser Zeremonie, die vor Beginn der Freitagsgebetspredigten dieser Woche in Teheran unter der Leitung des Obersten Führers der Islamischen Revolution stattfand, wurde das Andenken an Seyyed Hassan Nasrallah und seine Gefährten, darunter Generalmajor Märtyrer Nilforoushan, gewürdigt.

Die wichtigsten Punkte der Bemerkungen von Ayatollah Khamenei beim Freitagsgebet in Teheran lauten wie folgt:

Die Politik des Korans gegenüber Muslimen besteht darin, dass muslimische Regierungen untereinander solidarisch sein sollten. Wenn Sie diese Solidarität haben, gehört Ihnen die Ehre Gottes und Sie werden Ihre Feinde besiegen.

Die Politik der Feinde ist die Spaltung. Diese Politik wurde in den muslimischen Ländern auf unterschiedliche Weise umgesetzt, aber heute sind die Nationen aufgewacht und können diesen Trick der Feinde des Islam und der Muslime überwinden.

Der Feind der iranischen Nation ist derselbe wie der Feind der Menschen in Palästina, im Libanon, im Irak, in Ägypten, Syrien und im Jemen. Der Feind arbeitet überall auf eine besondere Weise, aber die Kommandostube ist an einem Ort und gibt von dort aus Befehle, wenn er ein Land verlässt, wird er in das nächste Land weiterziehen.

Muslime sollten nicht länger nachlässig sein Wir müssen den Gürtel der Verteidigung und Unabhängigkeit in allen islamischen Ländern, von Afghanistan bis zum Jemen, enger schnallen.

Der Al-Aqsa-Sturm war ein legitimer Schachzug und die Palästinenser hatten Recht. Die Verteidigung des libanesischen Volkes in Gaza ist ein legitimer und legaler Schritt. Die hervorragende Arbeit unserer Streitkräfte war eine völlig legale und legitime Arbeit.

Die palästinensische Nation hat das Recht, sich gegen den Feind zu stellen, der ihr Land besetzt und ihr Leben ruiniert hat. Die Verteidigung der Palästinenser ist legitim und es ist auch legitim, ihnen zu helfen.

Wir werden die Erfüllung unserer Pflichten weder verzögern noch überstürzen. Was logisch, vernünftig und richtig ist und die Meinung der politischen und militärischen Entscheidungsträger ist, wird zu seiner Zeit getan und wird in Zukunft wieder getan, wenn es nötig ist.

Seyyed Hassan Nasrallah hat uns verlassen, aber seine wahre Persönlichkeit, seine Seele, sein Weg und seine ausdrucksstarke Stimme sind immer noch unter uns und werden unter uns sein. Er war das hohe Banner des Widerstands gegen die unterdrückenden und plündernden Dämonen. Sein Einfluss ging über den Libanon, den Iran und die arabischen Länder hinaus, und jetzt wird sein Märtyrertod diesen Einfluss noch vergrößern.

Ayatollah Khamenei: Der abscheuliche und verleumderische Feind, weil er den starken Organisationen der Hisbollah oder der Hamas oder dem Islamischen Dschihad und anderen Mudschaheddin-Organisationen keinen ernsthaften Schaden zufügen kann, betrachtet er Ermordung, Zerstörung, Bombardierung und Tötung von Zivilisten und die Trauer der Nichtbewaffneten als Zeichen von sein Sieg.

Das Ergebnis des Verhaltens des Feindes ist die Konzentration der Wut und die Steigerung der Motivation der Menschen, das Gebrüll von Männern, Generälen und Anführern, die Verschärfung des Einkesselungsrings und schließlich die Beseitigung seiner schändlichen Existenz.

Es ist unsere Pflicht und die Pflicht aller Muslime, dem verletzten Libanon Tribut zu zollen. Durch die Verteidigung des Gazastreifens, den Kampf für die Al-Aqsa-Moschee und den Angriff auf das usurpierende Regime machte die Hisbollah einen Schritt in Richtung eines lebenswichtigen Dienstes für die gesamte Region und die gesamte islamische Welt.

Das zionistische Regime hat sich allein dadurch über Wasser gehalten, dass es amerikanische Unterstützung gewährt hat; Und das wird auch nicht lange dauern; so Gott will. Zionistisches Regime ist wurzellos, künstlich und instabil und wird Hamas und Hisbollah niemals besiegen.