Araghchi in Beirut eingetroffen

Esmail Baqaei, der Sprecher des Außenministeriums, gab auf seiner persönlichen Seite bekannt, dass die diplomatische Delegation Irans unter der Leitung des Außenministers Seyed Abbas Araghchi im Libanon eingetroffen sei.

Er erklärte: Unsere Delegation unter der Leitung des Außenministers Araghchi und in Begleitung von zwei Parlamentsmitgliedern und dem Leiter der Rothalbmond-Gesellschaft wird sich mit hochrangigen libanesischen Beamten treffen.

'Im Rahmen der humanitären Hilfe Irans wird eine Lieferung von 10 Tonnen Nahrungsmitteln und Medikamenten an den Libanon übergeben.', fügte Beqaei hinzu.

Der Sprecher des diplomatischen Systems unseres Landes bemerkte: Iran bleibt standhaft in seiner Solidarität mit dem tapferen Volk des Libanon. Jeder in der Region sollte die ernste Situation verstehen, in der sich der Libanon befindet, und ihre Folgen für die Zukunft unserer Nationen.