Tausende deutsche Demonstranten forderten, keine Waffen mehr nach Israel zu schicken

Die Demonstration wurde auf Einladung deutscher Linksgruppen organisiert, die Teilnehmer trugen Transparente und Plakate mit der Aufschrift: „Verhandeln!“ „Nein zu Waffen“, „Nein zum Krieg“, „Pazifismus ist nicht naiv sein.“

Andere trugen palästinensische Flaggen sowie antiamerikanische Schilder und Plakate. Eine der Hauptforderungen der Demonstranten war, die Lieferung deutscher Waffen in die Ukraine einzustellen.

Sarah Wagenknecht, eine der linken deutschen Politikerinnen, war bei der Demonstration am Donnerstag in Berlin dabei und gehört zu den Menschen, die einen Stopp der Waffenlieferungen in die Ukraine forderten und sich gegen den Plan zur Stationierung amerikanischer Langstreckenraketen in Deutschland stellten .

Nach Angaben von Deutsche Welle gaben die Organisatoren der Demonstration die Zahl der Teilnehmer mit 40.000 an.

Die Bewegung „Nie wieder ein Krieg“ kündigte an, die Bundesregierung solle Waffenexporte in die Ukraine und nach Israel stoppen und sich für ein Ende der Feindseligkeiten in der Ukraine und im Nahen Osten einsetzen.

Diese Demonstration fand am Vorabend des Besuchs von US-Präsident Joe Biden nächste Woche statt. Auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein im Osten Deutschlands soll er sich mit ukrainischen Verbündeten über die Unterstützung Kiews beraten.