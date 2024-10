Esmail Baqaei, der bisher stellvertretende Außenminister war, beginnt seine Arbeit als Nachfolger von Nasser Kanani.

Zuvor war Baqhaei von 2018 bis 2022 Botschafter und Ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran beim Büro der Vereinten Nationen in Genf, von 2011 bis 2015 Leiter der Rechtsabteilung des Außenministeriums und von 2006 bis 2010 Vertreter der Islamischen Republik Iran beim Rechtsausschuss der Vereinten Nationen in New York.