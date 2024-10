Die Gedenkzeremonie für Märtyrer Hojjatoleslam Seyyed Hassan Nasrallah und seine Gefährten, darunter General Nilforoushan, wird am Freitag, den 4. Oktober, um 10:30 Uhr vom Obersten Führer der Islamischen Revolution in der Mosalla von Imam Khomeini abgehalten.

Im Anschluss an diese Zeremonie wird das Freitagsgebet in dieser Woche in Teheran vom Obersten Führer der Islamischen Revolution in der Imam-Khomeini-Mosalla geleitet.