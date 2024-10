„Wenn die USA ihre Übel aus der Region entfernen, werden die Kriege vollständig verschwinden“

„Die Ursache des Problems in der Region Westasien, der Konflikte und Kriege, liegt in der Anwesenheit derselben Menschen, die über Frieden und Ruhe in der Region sprechen, nämlich den Vereinigten Staaten und einigen europäischen Ländern“, betonte Ayatollah Seyyed Ali Khamenei bei einem Treffen in Teheran mit einer Gruppe junger Eliten und iranischer Top-Wissenschaftler.

Eine Gruppe von Eliten, den besten wissenschaftlichen Talenten und den Spitzenreitern der Aufnahmeprüfung traf sich heute Morgen mit dem Obersten Führer der Islamischen Revolution in Hosseiniyeh von Imam Khomeini (RA).

„Wir trauern in diesen Tagen. Ich bin besonders traurig. Der Vorfall, der passiert ist, ist kein kleiner Vorfall; Der Verlust von Herrn Seyyed Hassan Nasrallah ist kein kleiner Vorfall und hat uns trauern lassen“, betonte er.

„Obwohl wir trauern, bedeutet unsere Trauer nicht, zu trauern und deprimiert zu sein und in einer Ecke zu sitzen. Unsere Trauer ähnelt der Trauer von Imam Hossein. Aber diese Trauer zwingt uns dazu, uns zu bewegen, voranzukommen und enthusiastischer zu arbeiten“, fuhr er fort.

„Ich werde mich, wie gesagt, mit den Themen Gaza und Libanon befassen, so Gott will. Wir hoffen, dass wir durch Gottes Gnade, mit den großen Anstrengungen der iranischen Nation, mit Hilfe der Inspiration der Islamischen Revolution und mit der Zusammenarbeit mit anderen Nationen das Böse der Feinde aus dieser Region reduzieren werden, so Gott will“, bemerkte er.