Pezeshkian: Die Beziehungen zwischen Iran und China sind tiefgreifend, stabil und strategisch

Teheran (IRNA) - In einer Botschaft an den Präsidenten der Volksrepublik China sagte der iranische Präsident: Die traditionelle Freundschaft der beiden Nationen hat sich in eine tiefe, stabile und strategische Beziehung verwandelt.

In einer Botschaft anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China gratulierte „Massoud Pezeshkian“ am Dienstag, dem Präsidenten dieses Landes. Im Text der Botschaft des Präsidenten an Xi Jinping heißt es: Die chinesische Nation hat unter Ihrer Führung enorme Fortschritte erzielt, die zu einer Plattform für die Stärkung der Brücken der Freundschaft und des gemeinsamen Wohlstands für die Länder der Welt geworden sind. Pezeshkian betonte, dass die beiden Länder ein neues Kapitel umfassender strategischer Beziehungen aufgeschlagen hätten, um die Beziehungen in allen Bereichen zu vertiefen und sich dabei auf gemeinsame Kultur- und Wertewurzeln, einschließlich gegenseitigem Respekt, Gleichheit und Altruismus, zu stützen. 'Nachdem die traditionelle Freundschaft der beiden Nationen den Test der Zeit bestanden und sich in eine tiefe, stabile und strategische Beziehung verwandelt hat, erkläre ich meinen Wunsch, mit Ihrer Exzellenz bei der Entwicklung umfassender Beziehungen zwischen Iran und China zusammenzuarbeiten.', so er.