Jaberi Ansari: Der Name von Seyyed Hassan Nasrallah bleibt in der Geschichte der Region 

Hossein Jaberi Ansari, der CEO der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik (IRNA), erklärte bei der Kondolenzzeremonie zum Märtyrertod von Seyyed Hassan Nasrallah im Hisbollah-Büro in Teheran und verwies auf die Rolle der Medien bei den jüngsten Entwicklungen: In allen neuen Kriegen und insbesondere im aktuellen Krieg sind die Medien ein untrennbarer Bestandteil des Geschehens.

'Die Wirkung der Medien, sowohl in ihren negativen als auch in ihren positiven Aspekten, ist für beide Seiten dieser großen Schlacht nicht geringer als militärische Angriffe und Aktionen, und manchmal ist ihre Wirkung sogar noch größer.', sagte er.

Laut Jaberi Ansari haben die dominierenden internationalen Medien in diesem vielschichtigen und komplexen Krieg eine starke Bindung zu den Anhängern des zionistischen Regimes und seit der Gründung dieses Regimes haben sie es verschönert und positiv dargestellt.

Er fügte hinzu: Der aktuelle Krieg ist ein sehr schwieriger Krieg, und die Medien sind ein wichtiger Teil dieses Krieges, indem sie die Botschaft verbreiten, und das macht es für uns schwieriger, eine Rolle bei der Sensibilisierung auf der Grundlage der Fakten zu spielen.

Der Geschäftsführer der IRNA bezog sich auf die herausragende Persönlichkeit des Märtyrers Seyyed Hassan Nasrallah und erklärte: Er war ein erstklassiger Politiker und ein sehr mutiger und außergewöhnlicher Führer. Er hatte in seinem Leben und Handeln scheinbar Widersprüchliche Dinge zwischen Weisheit und Politik sowie Intelligenz und Wachsamkeit in höchstem Maße vereint.

'Der Märtyrer Nasrallah war derjenige, der den libanesischen Widerstand zu seinem größten Sieg in der Geschichte des Konflikts mit Israel führte und sein Leben für die Unterstützung Palästinas opferte. Der Name und die Erinnerung an Seyyed Hassan Nasrallah als außergewöhnlicher politischer Führer und militanter Geistlicher werden in der Geschichte der Region bleiben.', so er.