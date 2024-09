IRNA-CEO und Sprecher des iranischen Parlaments würdigen Sayyed Hassan Nasrallah

Der zweite Tag des Kondolenz- und Gedenkgottesdienstes für den Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah fand an diesem Montag im libanesischen Hisbollah-Büro in Teheran im Beisein von Politikern, nationalen Beamten und Militärkommandanten statt.

Mohammad Baqer Qalibaf und Hossein Jaberi Ansari besuchten das Büro der Hisbollah in Teheran und sprachen Abdullah Safieddine, dem Leiter des Hisbollah-Büros in Teheran, ihr Beileid zum Märtyrertod des Hisbollah-Generalsekretärs Sayyed Hassan Nasrallah aus.

Jaberi Ansari unterzeichnete auch das Gedenkbuch des Generalsekretärs und der Kommandeure des Märtyrerwiderstands der Hisbollah.

Der Premierminister des usurpierenden zionistischen Regimes ordnete am Freitag, dem 27. September, mit Unterstützung der Vereinigten Staaten vom Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York aus die Ermordung von Seyyed Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der Hisbollah, an.