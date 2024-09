Kanaani: Die Aktionen des zionistischen Regimes werden nicht unbeantwortet bleiben

„Iran strebt keinen Krieg an und strebt nach Frieden, Stabilität und Sicherheit und wird niemals schweigen, wenn es um Abenteuer geht, die sich gegen nationale Interessen und Sicherheit richten“, fügte Naser Kanaani hinzu.

„Niemand sollte an der Fähigkeit Irans zweifeln, auf Aggressoren zu reagieren. Das zionistische Regime und die Welt wissen, dass Iran handelt und keine Parolen macht“, betonte er.

„Diese Attentate und Verbrechen werden das zionistische Regime nicht retten und die Sicherheit in den besetzten Gebieten nicht wiederherstellen. Unsere Geduld und Toleranz sind klug, um den Frieden und die Sicherheit der Region und der Welt zu wahren, aber wenn es die Zeit erfordert, wird Iran sicherlich nicht zögern, seine nationale Sicherheit und seine regionalen Unterstützer zu unterstützen“, erklärte er.

„Die Sanktionen gegen den Iran sind illegal und die Verwendung von Sanktionen als illegitimes Instrument zur Durchsetzung politischer Ziele. Iran nutzt seine Kapazitäten zur Teilnahme an internationalen Foren und nutzt seine diplomatischen Bemühungen, um die Sanktionen aufzuheben“, bemerkte er.

„Die Widerstandskräfte der Region handeln im Rahmen der Interessen ihrer Nation und ihres Landes sowie zur Gewährleistung ihrer Sicherheit und sind Teil des politischen Prozesses ihres Landes“, schloss er.

„Wir glauben, dass die Regierungen und Nationen der Region die Fähigkeit und Autorität haben, sich gegen die Aggression des zionistischen Regimes zu verteidigen. Aufgrund zahlreicher Misserfolge in den letzten Jahren ist das zionistische Regime nicht in der Lage, Widerstandsgruppen entgegenzutreten. Der Libanon hat bewiesen, dass er in der Lage ist, das zionistische Regime zu besiegen, und hat dieses Regime 2006 auf schändliche Weise aus dem Südlibanon vertrieben und ihm eine schwere Niederlage zugefügt. Daher haben sie die Fähigkeit, diesem Regime standzuhalten“, sagte Kanaani.