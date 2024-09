Die Zahl der Märtyrer des Flüchtlingsmassakers in der libanesischen Stadt Saida erreicht 32 Menschen

Die Israelis verletzten bei dem Angriff außerdem 47 weitere Personen.

Zuvor wurde bekannt gegeben, dass bei diesem Verbrechen mindestens 24 Menschen den Märtyrertod erlitten und 29 weitere verletzt wurden.

Dieses Verbrechen ereignete sich, als die Kämpfer dieses Regimes in Fortsetzung der Verbrechen des aggressiven israelischen Regimes gegen das libanesische Volk ein Gebäude in der Stadt Saida bombardierten, in der die Flüchtlinge lebten.

Bei diesem Gebäude handelte es sich um eine Unterkunft für Vertriebene im bombardierten Gebiet Ain el-Delb im Osten von Saida im Südlibanon.