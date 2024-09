Russlands Großmufti drückt sein Beileid zum Märtyrertod von Seyyed Hassan Nasrallah aus

Sheikh Rawil Ğaynetdin erklärte: „Ich spreche den Menschen dieses Landes mein tiefstes Beileid zum Märtyrertod des Hisbollah-Generalsekretärs Seyyed Hassan Nasrallah in Beirut aus.“

„Wir trauern um die Hunderte libanesischen Opfer israelischer Luftangriffe in den letzten Tagen. Möge der barmherzige Gott den Seelen unserer Brüder, die Opfer der israelischen Aggression sind, gnädig sein und ihnen ewigen Lohn schenken“, fuhr er fort.

Am Freitag ordnete der Premierminister des zionistischen Regimes Benjamin Netanyahu mit Unterstützung der USA die Ermordung von Seyyed Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, vom Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York aus an.