Kommandeur Qaani: „Wir werden die Hisbollah bis zur Befreiung von Quds Sharif unterstützen“

„Der Märtyrertod von Seyed Hassan Nasrallah hat uns alle traurig gemacht und die Islamische Widerstandsfront und die freien Menschen der Welt trauerten. Er führte die Hisbollah-Bewegung an und erreichte den Gipfel spiritueller Würde und unendlicher Macht“, erklärte er.

„Ich spreche der Hisbollah-Bewegung, der geduldigen Familie des Märtyrers und allen meinen Unterstützern an der Widerstandsfront mein tiefstes Beileid aus“, schloss er.

Die libanesische Hisbollah gab in ihrer Erklärung bekannt, dass Seyyed Hassan Nasrallah am Freitagabend bei einem kriminellen Angriff in den südlichen Vororten von Beirut den Märtyrertod erlitten habe.

In der Erklärung der libanesischen Hisbollah heißt es: „Seyyed Hassan Nasrallah schloss sich den großen Märtyrern an, die sie etwa 30 Jahre lang zum Sieg führten.“